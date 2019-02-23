"Севилья" - "Барселона": Промес и Месси сыграют с первых минут

"Севилья" и "Барселона" объявили составы на матч 25-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнут форвард красно-белых Квинси Промес и нападающий сине-гранатовых Лионель Месси.

Состав "Севильи": Вацлик - Навас, Меркадо, Кьер, Гомес, Вебер - Банега, Рог, Сарабия - Бен Йеддер, Промес.

Состав "Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Юмтити, Альба - Ракитич, Бускетс, Видаль - Коутинью, Суарес, Месси.

"Севилья" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 37 очков. "Барселона" с 54 баллами располагается на 1-й строчке.

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