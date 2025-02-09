«Севилья» сыграет с «Барселоной» в 23-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 9 февраля. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Севилья» — «Барселона» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 23-й тур.

09 февраля 2025, 23:00. Рамон Санчес Писхуан (Севилья)

По итогам 22-х туров ла лиги команда из Севильи набрала 28 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Каталонцы с 45 баллами располагаются на третьей строчке чемпионата.

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