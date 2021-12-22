На 64-й минуте перенесенного матча чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона» арбитр Карлос дель Серро Гранде поступил правильно, показав красную карточку Жюлю Кунде и удалив его с поля.

Защитник хозяев в стычке у боковой линии потерял контроль над собой, проявил агрессию и бросил мяч в голову Жорди Альбе. По правилам игры такие действия наказываются удалением.