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Судейство

«Севилья» — «Барселона»: Кунде поступил глупо. За что удален французский защитник?

01:34
Удаление Жюля Кунде. Удаление Жюля Кунде. Удаление Жюля Кунде. Удаление Жюля Кунде.
Удаление Жюля Кунде.
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На 64-й минуте перенесенного матча чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона» арбитр Карлос дель Серро Гранде поступил правильно, показав красную карточку Жюлю Кунде и удалив его с поля.

Защитник хозяев в стычке у боковой линии потерял контроль над собой, проявил агрессию и бросил мяч в голову Жорди Альбе. По правилам игры такие действия наказываются удалением.

Испания. Лига 1. 4-й тур
21 дек, 23:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:1
Барселона
Голы
Гомес, 32 (1:0), Араухо, 45 (1:1)
Севилья
Буну Рекик Диегу Карлос Кунде Хоан Хордан Ракитич (Гудель, 70 ) Дилэйни (Аугустинссон, 86 ) Фернанду Режес Окампос (Фатторе, 90+2 ) Мир (Эн-Несири, 70 ) Гомес (Санчес, 86 )
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Жорди Альба Гарсия (Лангле, 72) Бускетс де Йонг (де Йонг, 85) Гави Дембеле Хутгла (Гонсалес, 73) Эззалзули
Предупреждения
Дилэйни 35, Санчес 88  -  Бускетс 11, Эззалзули 73, Гави 77
Удаления
Кунде 64
Судьи
Гранде

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Александр Бобров все материалы автора

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