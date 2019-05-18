"Севилья" – "Атлетик": видеотрансляция матча в 17.15

В матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 18 мая, "Севилья" принимает "Атлетик".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Севилья" – "Атлетик" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 17.15 (время московское).

​

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей