«Севилья» дома проиграла «Атлетику»

«Севилья» уступила «Атлетику» (0:1) в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч в концовке игры забил Иньяки Уильямс. Команда из Андалусии осталась на четвертом месте, имея в активе 70 очков. Баски набрали 45 очков и поднялись на девятое место.

В следующем туре «Атлетик» примет «Осасуну», а «Севилья» на выезде сыграет с «Реалом».

Чемпионат Испании. Ла лига

34-й тур

«Севилья» — «Атлетик» — 0:1 (0:0)

Гол: Иньяки Уильямс, 90.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос (Оливер Торрес, 85), Ракитич (Хоан Хордан, 68), Фернанду Режес, Гомес (Оскар Родригес, 85), Сусо (де Йонг, 68), Окампос, Эн-Несири (Васкес, 81).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос (Лекуэ, 69), Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Сансет, 15), Весга, Венседор, Беренгер (Ибаи Гомес, 63), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 69), Морсильо (Уильямс, 63).

Предупреждение: Диегу Карлос, 35.

Судья: Хиль Мансано.

3 мая. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».