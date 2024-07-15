«Севилья» арендовала полузащитника «Арсенала» Самби Локонга

«Севилья» сообщила о переходе полузащитника «Арсенала» Альберта Самби Локонга на правах аренды до конца сезона-2024/25.

У клуба будет возможность выкупить 24-летнего футболиста по окончании срока аренды.

В прошлом сезоне футболист был арендован «Лутоном», в котором провел 17 матчей АПЛ, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами