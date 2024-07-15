Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:50

«Севилья» арендовала полузащитника «Арсенала» Самби Локонга

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Севилья» сообщила о переходе полузащитника «Арсенала» Альберта Самби Локонга на правах аренды до конца сезона-2024/25.

У клуба будет возможность выкупить 24-летнего футболиста по окончании срока аренды.

В прошлом сезоне футболист был арендован «Лутоном», в котором провел 17 матчей АПЛ, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Севилья
0
Читайте также
Родри попал в стартовый состав сборной Испании на финал Евро-2024
Беременная Марго Робби и болеющая принцесса Кейт появились на Уимблдоне
Экономист рассказал о последствиях для ЕС распродажи европейских ценных бумаг
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер признался в нетрадиционной ориентации
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вертонген назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости