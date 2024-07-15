«Севилья» арендовала полузащитника «Арсенала» Самби Локонга
«Севилья» сообщила о переходе полузащитника «Арсенала» Альберта Самби Локонга на правах аренды до конца сезона-2024/25.
У клуба будет возможность выкупить 24-летнего футболиста по окончании срока аренды.
В прошлом сезоне футболист был арендован «Лутоном», в котором провел 17 матчей АПЛ, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
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|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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