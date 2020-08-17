Сетьен уволен из «Барселоны»

«Барселона» объявила об отставке Кике Сетьена с поста главного тренера.

Сетьен возглавил «Барсу» по ходу сезона-2019/20 после отставки Эрнесто Вальверде. Под его руководством команда уступила чемпионский титул «Реалу», а в Лиге чемпионов вылетела в четвертьфинале, разгромно проиграв «Баварии» — 2:8.

Основным претендентом на вакантную должность считается нынешний главный тренер сборной Голландии Роналд Куман, еще один кандидат — рулевой «Аль-Садда» Хави. Оба защищали цвета «Барсы» в качестве футболистов.