Сетьен уволен из «Барселоны»
21:26
«Барселона» объявила об отставке Кике Сетьена с поста главного тренера.
Сетьен возглавил «Барсу» по ходу сезона-2019/20 после отставки Эрнесто Вальверде. Под его руководством команда уступила чемпионский титул «Реалу», а в Лиге чемпионов вылетела в четвертьфинале, разгромно проиграв «Баварии» — 2:8.
Основным претендентом на вакантную должность считается нынешний главный тренер сборной Голландии Роналд Куман, еще один кандидат — рулевой «Аль-Садда» Хави. Оба защищали цвета «Барсы» в качестве футболистов.
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