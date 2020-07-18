Сетьен рассказал о встрече с президентом «Барселоны» и обозначил цель на конец сезона

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о встрече с президентом клуба Хосепом Бертомеу и заявил, что цель команды на конец сезона — борьба за победу в Лиге чемпионов.

— Очевидно, мы испытываем беспокойство по поводу нынешней ситуации, — цитирует Marca Сетьена. — Мы стараемся найти решение, чтобы изменить ее. Наша встреча с Бертомеу была посвящена этому. Нам нужно постараться объединить усилия. Да, мы не выиграли чемпионат, но у нас есть привлекательная цель впереди в виде Лиги чемпионов.

8 августа «Барселона» встретится с «Наполи» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч закончился со счетом 1:1.