Сетьен подал в суд на «Барселону»

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подал на клуб в суд, собщает AS. Специалист недоволен тем, что ему не выплатили компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Сетьен ушел из «Барсы» в августе, но официально был уволен только 17 сентября. Специалист выразил недовольство тем, что руководство каталонцев затянуло процесс расторжения контракта, из-за чего он не мог трудоустроиться в других клубах.

Сетьен возглавил «Барселону» в январе этого года, но не смог взять с ней ни одного трофея. В межсезонье его место занял Роналд Куман.