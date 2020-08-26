Сетьен обратился в «Барселону» для получения документов об отставке

Экс-главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен отправил бюрофакс в каталонский футбольный клуб для получения официальных документов о своем увольнении, сообщает Cadena SER.

В данный момент ни сам Сетьен, ни его ассистенты не могут искать себе новую команду, поскольку не были формально уведомлены об увольнении.

Как отмечается, «Барселона», получив запрос от представителей тренера, собирается ответить на него «своевременно и по форме».

Сетьен и его штаб также требуют выплатить им денежную компенсацию за расторжение контрактов. Этого пока еще не произошло.