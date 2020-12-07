Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Сетьен может снова возглавить «Бетис»

19:51
Теги:

Бывший главный тренер «Барселоны» и «Бетиса» Кике Сетьен может вернуться в клуб из Севильи, сообщает Marca. Руководство клуба не очень довольно нынешним тренером Мануэлем Пеллегрини, при котором команда проиграла 7 матчей из 12 на старте чемпионата. Если испанцы отправят специалиста в отставку, Сетьен будет первым кандидатом на пост главного тренера.

Сетьен ранее два года работал в «Бетисе», после чего ушел в «Барселону». В настоящее время специалист остается без клуба.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир