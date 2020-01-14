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Сетьен — главный тренер «Барселоны»

01:25
Кике Сетьен назнчен главным тренером «Барселоны». Фото KCH Comunicacion
Кике Сетьен назнчен главным тренером «Барселоны». Фото KCH Comunicacion
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«Барселона» объявила о назначении Кике Сетьена на пост главного тренера команды. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до лета 2022 года.

Последним клубом Сетьена был «Бетис», из которого он ушел после окончания сезона-2018/19. До этого он работал в «Лас-Пальмасе», «Луго», «Логроньесе», сборной Экваториальной Гвинеи, «Полидепортиво» и «Расинге» из Сантандера.

Вальверде тренировал сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании. В этом сезоне после 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги с 40 очками.

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