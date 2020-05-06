Сеск Фабрегас: «У Азара есть проблемы, но у него большое будущее в «Реале»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о выступлении своего бывшего партнера по «Челси» Эдена Азара в «Реале».

— Эден провел несколько хороших матчей за «Реал», но то, что он иногда выглядит потерянным — правда, — приводит Goal.com слова Фабрегаса. — Азару всегда было тяжело начинать сезоны, но, несмотря на это, я вижу, что у него будет великое будущее в Мадриде.

Азар перешел в «Реал» из «Челси» за 100 миллионов евро летом 2019 года. На счету 29-летнего бельгийца 1 гол и 5 результативных передач в составе «Королевского клуба». Сейчас форвард восстанавливается от повреждения малоберцовой кости.