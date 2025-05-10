Серлот забил четыре гола к 30-й минуте матча с «Реал Сосьедад»

Нападающий «Атлетико» Александр Серлот забил четыре гола в первом тайме матча с «Реал Сосьедад» в 35-м туре ла лиги.

29-летний норвежец оформил покер к 30-й минуте встречи — отличившись на 7-й, 10-й, 11-й и 30-й минутах.

На счету Серлота 17 голов в 32 матчах сезона чемпионата Испании.