Серхио Регилон: "Реал" будет бороться за все возможные трофеи"

Защитник "Реала" Серхио Регилон заявил, что его команда будет бороться за все возможные трофеи в текущем сезоне. 22-летний испанец добавил, что игра за "королевский клуб" была для него мечтой.

- Я каждый день усердно работаю и готов играть, когда скажет тренер, - приводит слова Регилона Football Espana. - Понятно, что игра за "Реал" была моей мечтой. Я буду держаться за свое место в этой команде настолько долго, насколько смогу.

Мы будем бороться за все трофеи. Нам удалось сократить отставание от лидера. Вся команда с позитивом смотрит в будущее и намерена подойти к предстоящим играм с еще большим желанием.

В текущем сезоне 22-летний Регилон провел 14 матчей за "Реал" и отметился 2 голевыми передачами.

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