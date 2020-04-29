Серхио Рамос: «Я уже изголодался по футболу, но нам всем надо еще подождать»

Капитан «Реала», защитник Серхио Рамос — о приостановке сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

— Я уже изголодался по футболу, хочется доиграть сезон и выиграть какой-нибудь титул, — приводит Goal слова Рамоса. — Тем не менее, надо подождать, пока эксперты, действительно хорошо понимающие ситуацию, примут свои решения. Нельзя думать, что все пики уже пройдены, все до сих пор весьма серьезно. Надо следовать указаниям врачей и ждать, когда ученые найдут вакцину. Футбол вернется и будет прежним, но самое главное сейчас — здоровье.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 138 903 случая заражения коронавирусом. В Испании таких случаев 232 128, зафиксировано 23 822 летальных исхода. Выздоровели 123 903 человека.