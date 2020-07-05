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Серхио Рамос: «Я немного наступил на ногу Раулю Гарсии, но не думаю, что это на что-то повлияло»

5 июля 2020, 18:01
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Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал эпизод в матче 34-го тура ла лиги против «Атлетика» (1:0), когда испанец в своей штрафной наступил на ногу Раулю Гарсии.

— Я немного наступил ему на ногу, но я располагался спиной к нему, — цитирует Рамоса El Chiringuito. — Не думаю, что это на что-то повлияло.

После этого матча «Реал» с 77 очками остался на первом месте в турнирной таблице, опережая «Барселону» на семь очков. «Атлетик» с 48 очками — на восьмой строчке.

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