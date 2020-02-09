Серхио Рамос стал рекордсменом чемпионата Испании

Капитан «Реала» Серхио Рамос стал, первым игроком, которому удалось забить гол в ла лиге в каждом из последних 17 календарных лет (с 2004-го по 2020 год), информирует Gracenote Live.

35-летний защитник забил гол «Осасуне» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Напомним, Рамос перешел в «Реал» из «Осасуны» в 2005 году. На его счету 634 матча за «Реал», в которых он забил 89 голов и отдал 38 результативных передач.