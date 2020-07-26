Серхио Рамос спародировал Конора. Легенда ММА ответил голом

Капитан «Реала» Серхио Рамос несколько дней назад на тренировке спародировал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Забив эффектный гол, защитник изобразил фирменную походку Конора и спросил его, что он об этом думает.

Конор в комментариях с восхищением прокомментировал гол футболиста, а через несколько дней ответил ему, забив гол в похожем стиле. Рамос в комментариях также похвалил ирландского бойца.