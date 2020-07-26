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Серхио Рамос спародировал Конора. Легенда ММА ответил голом

09:47
Серхио Рамос. Фото скриншот Instagram
Серхио Рамос. Фото скриншот Instagram
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Капитан «Реала» Серхио Рамос несколько дней назад на тренировке спародировал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Забив эффектный гол, защитник изобразил фирменную походку Конора и спросил его, что он об этом думает.

Конор в комментариях с восхищением прокомментировал гол футболиста, а через несколько дней ответил ему, забив гол в похожем стиле. Рамос в комментариях также похвалил ирландского бойца.

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