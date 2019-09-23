Серхио Рамос: «Реал» продолжит совершенствоваться»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Севильей» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании. Мадридцы вместе с «Атлетиком» возглавили турнирную таблицу.

— Предполагали, что матч будет сложным, — цитирует AS Рамоса. — Давно не побеждали «Севилью» на выезде, поэтому собирались совершить как можно меньше ошибок. Контролировали игру и действовали в обороне собранно. Результат матча справедлив.

«Реал» всегда голоден до побед. Не всегда все получается, но у нас очень оптимистичная команда. Мы продолжим совершенствоваться.

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