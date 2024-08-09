Рамос — о Пепе: «Настоящий воин, с которым мне довелось провести множество матчей»
Испанский защитник Серхио Рамос прокомментировал решение его бывшего партнера по «Реалу» Пепе завершить карьеру футболиста.
«Великий человек, настоящий воин, с которым мне довелось провести множество матчей, разделить победы и завоевать трофеи. Было очень приятно играть рядом с тобой, брат. В футболе мало таких, как ты. Наслаждайся новым этапом в своей жизни, желаю тебе всего наилучшего», — написал Рамос в своих соцсетях.
8 августа 41-летний Пепе объявил об окончании игровой карьеры. За свою карьеру футболист выступал за «Маритиму», «Порту», «Реал» и «Бешикташ». Вместе с «Реалом» Пепе трижды выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов и по 2 раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании.
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|Барселона
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3
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
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|0
|0-0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Р. Сосьедад
|0
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|
7
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8
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9
|Валенсия
|0
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|0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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