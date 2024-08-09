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Рамос — о Пепе: «Настоящий воин, с которым мне довелось провести множество матчей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский защитник Серхио Рамос прокомментировал решение его бывшего партнера по «Реалу» Пепе завершить карьеру футболиста.

«Великий человек, настоящий воин, с которым мне довелось провести множество матчей, разделить победы и завоевать трофеи. Было очень приятно играть рядом с тобой, брат. В футболе мало таких, как ты. Наслаждайся новым этапом в своей жизни, желаю тебе всего наилучшего», — написал Рамос в своих соцсетях.

8 августа 41-летний Пепе объявил об окончании игровой карьеры. За свою карьеру футболист выступал за «Маритиму», «Порту», «Реал» и «Бешикташ». Вместе с «Реалом» Пепе трижды выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов и по 2 раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Пепе Феррейра (Пепе)
Серхио Рамос
ФК Реал
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