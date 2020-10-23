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Серхио Рамос попал в заявку «Реала» на матч с «Барселоной»

18:05
Серхио Рамос. Фото Twitter
Серхио Рамос. Фото Twitter
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Защитник «Реала» Серхио Рамос попал в заявку команды на матч 7-го тура ла лиги против «Барселоны», сообщает клубная пресс-служба.

Рамос получил травму в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (0:1), из-за чего пропустил стартовую встречу Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:3).

Полностью список заявленных игроков выглядит так:

вратари: Куртуа, Лунин, Лопес;

защитники: Милитау, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Менди;

полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиру, Вальверде, Иско;

нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Йович, Винисиус, Родриго.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет в субботу, 24 октября. Начало — в 17.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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