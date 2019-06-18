Серхио Рамос – о свадьбе: "Наша мечта сбылась"

Капитан и защитник "Реала" Серхио Рамос опубликовал в своем Инстаграме фотографию с супругой Пилар Рубио, на которой он женился 15 июня.

– Мы хотим поделиться с вами одним из самых счастливых дней в нашей жизни. Наша мечта сбылась. Спасибо всем за поддержку, которой вы даете нам каждый день, – написал 33-летний испанец.

Церемония бракосочетания состоялась в Севильском кафедральном соборе. Рамос состоит в отношениях с Рубио с 2012 года. Пара воспитывает трех сыновей: Серхио-младший, Марко и Алехандро.

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