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Серхио Рамос — о судействе в матче с «Леванте»: «Я раздражен Эрнандесом»

09:23
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Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о судействе в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (0:1).

— Мне не нравится говорить о судьях, поскольку они могут ошибаться, но иногда это заставляет задуматься, — приводит слова Рамоса Marca. — Критерии разные. Они наказали меня за непреднамеренную игру рукой в Суперкубке Испании. Сегодня игры рукой было две, но они ничего не назначили.

Я раздражен Эрнандесом Эрнандесом. Рефери были более уважительными, и капитаны могли говорить с ними. Я спросил, есть ли у него какие-либо личные проблемы со мной и, если есть, то пусть скажет мне, чтобы мы могли решить их

Мы были лидерами, а теперь мы вторые. Любая ошибка может оставить вас без трофея.

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