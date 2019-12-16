Серхио Рамос: «Ничья для «Реала» является недостаточно хорошим результатом»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1).

— Несмотря на то, что мы забили поздно, ничья для нас является недостаточно хорошим результатом, — цитирует защитника Marca. — Очень жаль, когда ты не получаешь три очка. Думаю, что мы контролировали матч, шли до самого конца. У нас есть очко, которая позволяет возглавить таблицу. Надеемся, что такой Бензема будет весь сезон.

Класико? Думаю, что обе команды находятся в хорошей форме. Класико — это класико. Мы будем готовы, постараемся получить три очка

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