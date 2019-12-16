Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Серхио Рамос: «Ничья для «Реала» является недостаточно хорошим результатом»

03:18
Теги:

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1).

— Несмотря на то, что мы забили поздно, ничья для нас является недостаточно хорошим результатом, — цитирует защитника Marca. — Очень жаль, когда ты не получаешь три очка. Думаю, что мы контролировали матч, шли до самого конца. У нас есть очко, которая позволяет возглавить таблицу. Надеемся, что такой Бензема будет весь сезон.

Класико? Думаю, что обе команды находятся в хорошей форме. Класико — это класико. Мы будем готовы, постараемся получить три очка

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир