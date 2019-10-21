Серхио Рамос: «Мы все будем за Зидана до самой смерти»

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о позиции игроков в отношении возможной отставки главного тренера Зинедина Зидана. Французский специалист может быть уволен с поста в том случае, если мадридцы проиграют в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем». Руководство в большей степени беспокоит игра, а не результат.

— Мы все будем за Зидана до самой смерти. Что бы ни случилось. У «Реала» хватало трудных времен, но мы всегда возвращались. Пришло время сделать это снова. Единственное, о чем мы думаем — победа в матче с «Галатасараем», — приводит слова Рамоса Diario.

В чемпионате Испании «Реал» занимает 2-е место с 18 очками. Однако в Лиге чемпионов после 2-х туров у команды Зидана только 1 балл.