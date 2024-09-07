Серхио Рамос может вернуться в мадридский «Реал»

Мадридский «Реал» может подписать контракт с 38-летним защитником Серхио Рамосом, сообщает портал Todofichajes.

По информации издания, в клубе обеспокоены травмами Эдера Милитао и Аурелиена Чуамени, поэтому рассматривают возможность приобретения центрального защитника. Руководство «Реала» считает Рамоса хорошим вариантом, поскольку Серхио отлично адаптирован в клубе.

Рамос сезон-2023/24 провел в «Севилье». В чемпионате Испании он провел 28 матчей и забил три гола. Он покинул команду летом по истеченеии срока контракта и является свободным агентом. За «Реал» испанец выступал с 2005 по 2021 год.