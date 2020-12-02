Защитник «Реала» Рамос предложил провести бой Макгрегору. Конор ему ответил

Капитан и защитник «Реала» Серхио Рамос обратился к бойцу UFC Конору Макгрегору с предложением провести поединок.

«Когда будешь готов, Конор», — подписал видео в своем Instagram из тренажерного зала Рамос.

«Будь готов, мой брат Серхио! Нас ждет большая битва!» — ответил ему 32-летний ирландец.

В текущем сезоне 34-летний Рамос принял участие в 10 матчах за мадридский клуб, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

23 января 2021-го Макгрегор проведет бой с Дастином Порье на турнире UFC 257.