Защитник «Реала» Рамос предложил провести бой Макгрегору. Конор ему ответил
21:00
Капитан и защитник «Реала» Серхио Рамос обратился к бойцу UFC Конору Макгрегору с предложением провести поединок.
«Когда будешь готов, Конор», — подписал видео в своем Instagram из тренажерного зала Рамос.
«Будь готов, мой брат Серхио! Нас ждет большая битва!» — ответил ему 32-летний ирландец.
В текущем сезоне 34-летний Рамос принял участие в 10 матчах за мадридский клуб, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
23 января 2021-го Макгрегор проведет бой с Дастином Порье на турнире UFC 257.
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