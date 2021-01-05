Серхио Рамос готов перейти из «Реала» в «ПСЖ»
11:15
Защитник «Реала» Серхио Рамос сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что готов перейти в «ПСЖ». Руководство парижан пообещало ему сильную команду, сообщает Chiringuito de Jugones.
По данным источника, во французском клубе заявили, что помимо него в команду будет приглашен форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Сообщалось, что 34-летний испанец отклонил предложение «Реала» о новом контракте. Руководство мадридского клуба не будет препятствовать уходу защитника.
Срок действующего контракта Рамоса истекает летом 2021 года. С 1 января он имеет право вести переговоры с другими командами.
В этом сезоне испанец сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
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