Серхио Рамос готов перейти из «Реала» в «ПСЖ»

Защитник «Реала» Серхио Рамос сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что готов перейти в «ПСЖ». Руководство парижан пообещало ему сильную команду, сообщает Chiringuito de Jugones.

По данным источника, во французском клубе заявили, что помимо него в команду будет приглашен форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Сообщалось, что 34-летний испанец отклонил предложение «Реала» о новом контракте. Руководство мадридского клуба не будет препятствовать уходу защитника.

Срок действующего контракта Рамоса истекает летом 2021 года. С 1 января он имеет право вести переговоры с другими командами.

В этом сезоне испанец сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.