Бускетс — о вылете из Лиги Европы: «Поражения случаются. Мы на правильном пути»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о поражении своей команды в матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Мы хорошо играем в ла лиге, но в Европе нам немного не хватает. Мы должны стремиться выигрывать все. Мы на правильном пути, и я уверен, что это поражение не скажется на команде. Наши вылеты из Лиги чемпионов и из Лиги Европы — разные вещи. В Лиге чемпионов произошло множество невероятных вещей. В некоторых матчах мы были не очень хороши. Сегодня все было по-другому. Мы на равных играли с одной из лучших команд АПЛ. Поражения случаются», — приводит слова Бускетса Movistar.

Каталонская команда покинула Лигу Европы, не дойдя до стадии 1/8 финала турнира.

В чемпионате Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков за 22 игры.