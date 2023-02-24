Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:20

Бускетс — о вылете из Лиги Европы: «Поражения случаются. Мы на правильном пути»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о поражении своей команды в матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Мы хорошо играем в ла лиге, но в Европе нам немного не хватает. Мы должны стремиться выигрывать все. Мы на правильном пути, и я уверен, что это поражение не скажется на команде. Наши вылеты из Лиги чемпионов и из Лиги Европы — разные вещи. В Лиге чемпионов произошло множество невероятных вещей. В некоторых матчах мы были не очень хороши. Сегодня все было по-другому. Мы на равных играли с одной из лучших команд АПЛ. Поражения случаются», — приводит слова Бускетса Movistar.

Каталонская команда покинула Лигу Европы, не дойдя до стадии 1/8 финала турнира.

В чемпионате Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 59 очков за 22 игры.

Серхио Бускетс
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Пике — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: «Это чертова разруха!»
Дибала назвал тяжелым матч «Ромы» против «Зальцбурга» в Лиге Европы
Белотти — о матче с «Зальцбургом» в Лиге Европы: «Это была моя лучшая игра»
Моуринью доволен игрой «Ромы» в матче Лиги Европы с «Зальцбургом»
Аллегри: «Такие футболисты, как Ди Мария, повышают общий уровень команды»
Клеман — о поражении от «Байера»: «Обстоятельства сложились не в нашу пользу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» при Хави выиграла всего 4 матча в еврокубках
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 - : -
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости