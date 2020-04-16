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Серхио Бускетс: «Считаю, что возобновить чемпионат будет сложно»

12:56
Серхио Бускетс. Фото AFP
Серхио Бускетс. Фото AFP
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс заявил, что не уверен в возобновлении чемпионата Испании-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

— Мы можем начать тренироваться, избегая контактов с партнерами по команде и соблюдая условия по борьбе с коронавирусом, — приводит Goal.com слова Бускетса. — Будет необходимо принимать душ дома, а не в раздевалке, и выработать ряд привычек. Тем не менее, я считаю, что будет сложно возобновить чемпионат.

Большинство соревнований в мире отменено или перенесено из-за пандемии коронавируса.

По последним данным в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.

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