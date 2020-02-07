Серхио Бускетс: «Покидаем Кубок Испании из-за одного паршивого гола»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетика» (0:1).

— Мы покидаем Кубок Испании из-за одного паршивого гола, — цитирует Бускетса Marca. — Мы играли хорошо, и я думаю, что мы заслужили выход в полуфинал.

Это печальный день для всех. Мы не хотели, чтобы нас выбили из Кубка, но у нас есть еще два турнира, в которых мы должны продолжать борьбу.