Серхио Бускетс: «Не все игры «Барселона» дожала»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс считает, что его команде нужно прибавить в качестве игры, чтобы сохранить лидерство в чемпионате Испании. «Барселона» имеет 40 очков — как и «Реал» — она опережает его по разнице мячей.

— Мы знаем, что должны улучшать свои показатели. Мы не показываем все на сто процентов, — цитирует A Bola Бускетса. — Есть возможности для совершенствования. Не все игры мы дожали. Но всегда есть хорошие и плохие времена. Мы должны стараться изо всех сил, быть более жесткими. Нам не хватает стабильности. Нужно больше жесткости. Когда мы справимся с этим, результаты придут, уверенности будет больше.