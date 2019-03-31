Серхио Бускетс: "Месси очень важен для "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (2:0), информирует Marca.

Капитан и нападающий каталонцев Лионель Месси отметился дублем в этой встрече.

– "Барселона" знает, кто такой Месси, на что он способен и насколько важен для нас. Лионель очень хорошо пробил со штрафного. Мы привыкли к такому, даже к большему, но ему нужно отдать должное. Соперник оборонялся, но мы были лучше. Однако если вы не создаете моменты, соперник чувствует себя комфортнее. Справедливость восторжествовала, и мы выиграли, – приводит слова Бускетса Marca.

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