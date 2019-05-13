Серхио Бускетс: "Ливерпуль" оставил глубокую рану"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после матча 37-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:0) признался, что его команда истощена после разгромного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответной встрече полуфинал Лиги чемпионов, сообщает Goal.com.

"Барселона" проиграла "Ливерпулю" (общий счет - 3:4) в двухматчевом противостоянии и вылетела из ЛЧ.

– Всем было тяжело играть с "Хетафе". Мы хотели показать, что готовы на все сто, но было трудно из-за того, что случилось в Ливерпуле. Нужно двигаться дальше и сфокусироваться на финале Кубка Испании. Я надеюсь, что рана, полученная клубом, игроками и фанатами, заживет. Золотой дубль – это не незначительное достижение, но рана, оставленная "Ливерпулем", глубока. Надо продолжать идти вперед. Надеюсь, что травмированные игроки быстро восстановятся, – цитирует Бускетса Goal.com.

Все о чемпионате Испании – здесь