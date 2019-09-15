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Серхио Бускетс: «Это заслуженная победа. «Барселона» становится сильнее»

02:16
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после победы над «Валенсией» в 4-м туре чемпионата Испании (5:2) отметил возвращение нападающего Луиса Суареса.

— Мы превосходили соперника с самого начала, — цитирует Marca Бускетса. — Это заслуженная победа. Игроки возвращаются после травм, и мы будем намного сильнее.

Суарес — лучший нападающий в мире, который голоден до голов. Это очень хорошо, потому что в конечном счете очки достигаются с помощью голов.

Барселона — Валенсия

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