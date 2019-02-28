Серхио Бускетс: "Барселоне" с "Реалом" было тяжелее, чем обычно"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс признался, что его команде было нелегко в матче с "Реалом" (3:0) в полуфинале Кубка Испании. Каталонцы победили на "Сантьяго Бернабеу" после ничьей на своем поле – 1:1.

– Играть в Мадриде всегда непросто, но в последние годы мы тут хорошо смотримся, – цитирует sport.es Бускетса. – "Реал" был очень силен, мы старались изо всех сил справиться с атаками соперника и, к счастью, он забить не смог. Нам было тяжелее, чем обычно. Не могли контролировать мяч так, как хотели бы. Но в результате все равно выиграли. Это придаст нам уверенности.