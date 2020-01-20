Серхио Бускетс: «Барселона» может выиграть все трофеи в этом сезоне»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после матча 20-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (1:0) поделился мнением о смене главного тренера в команде. Кике Сетьен сменил Эрнесто Вальверде.

- Совет директоров хотел этого, — цитирует полузащитника Marca. — Кто бы ни пришел, мы надеемся, что эффект будет положительным. У каждого тренера свой стиль, свой взгляд на футбол. В восторге от того, что делал Эрнесто, аналогично и с Сетьеном. Вы видели, что босс просил нас осуществить.

Мы можем выиграть все трофеи в этом сезоне.