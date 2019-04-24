Серхио Бускетс: "Барселона" хочет стать чемпионом Испании перед своими фанатами"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс хочет, чтобы команда выиграла ла лигу перед своими болельщиками в матче против "Леванте" на "Камп Ноу" в эти выходные. Каталонцы уже в эту среду могут в восьмой раз за последние 11 лет стать чемпионами страны, если "Валенсия" победит "Атлетико" или же команда Эрнесто Вальверде придется ждать до выходных.

- Мы хотим победить дома. То, что мы делаем, является историческим, – цитирует El Mundo Deportivo Бускетса. - Конечно, победа над "Алавесом" является продолжением тяжелой работы, проделанной в течение сезона. Но мы хотим, чтобы этот чемпионский титул завоевали перед своими фанатами.