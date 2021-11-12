Серхио Агуэро рассказал о состоянии своего здоровья
17:16
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал состояние своего здоровья.
«Учитывая все слухи, я сообщаю, что следую предписаниям клубных врачей, прохожу обследования и лечусь. Посмотрим на прогресс в течение 90 дней. Всегда настроен позитивно», — написал Агуэро в Twitter.
Ранее СМИ сообщали о том, что 33-летний футболист может завершить карьеру из-за серьезных проблем с сердцем.
30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1) форвард покинул поле из-за болей в груди. В результате медицинского обследования у Агуэро диагностировали сердечную аритмию.
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