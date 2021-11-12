Серхио Агуэро рассказал о состоянии своего здоровья

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал состояние своего здоровья.

«Учитывая все слухи, я сообщаю, что следую предписаниям клубных врачей, прохожу обследования и лечусь. Посмотрим на прогресс в течение 90 дней. Всегда настроен позитивно», — написал Агуэро в Twitter.

Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los m?dicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evoluci?n en el plazo de los 90 d?as. Siempre en positivo ?? — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 202

Ранее СМИ сообщали о том, что 33-летний футболист может завершить карьеру из-за серьезных проблем с сердцем.

30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1) форвард покинул поле из-за болей в груди. В результате медицинского обследования у Агуэро диагностировали сердечную аритмию.