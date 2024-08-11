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Серхи Роберто в ближайшие часы сообщит информацию о своем будущем

Виктория Кравченко
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Испанский полузащитник Серхи Роберто в ближайшие часы сообщит об уходе из каталонского клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

С 1 июля футболист является свободным агентом, однако все это время он находился в расположении «Барселоны», надеясь на то, что ему будет предложен новый контракт.

Ранее сообщалось, что в хавбеке заинтересованы «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. Его трансферная стоимость — 2,5 миллиона евро.

Серхи Роберто
ФК Барселона
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