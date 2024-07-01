Серхи Роберто стал свободным агентом
Полузащитник Серхи Роберто официально стал свободным агентом. Футболист решил не продлевать контракт с «Барселоной». Его соглашение было рассчитано до 30 июня.
Сообщается, что если каталонцы уладят проблемы с регистрацией, то Роберто заключит новый контракт с «Барсой».
Интерес к хавбеку также проявляют «Интер» и «Жирона».
В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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11
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12
|Хетафе
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13
|Сельта
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|0-0
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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|0-0
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17
|Р. Вальекано
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|0-0
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
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|18.08
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
|- : -
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
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Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
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Вальядолид – Эспаньол
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