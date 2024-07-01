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Сегодня, 08:20

Серхи Роберто стал свободным агентом

Виктория Кравченко
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Серхи Роберто.
Фото Global Look Press

Полузащитник Серхи Роберто официально стал свободным агентом. Футболист решил не продлевать контракт с «Барселоной». Его соглашение было рассчитано до 30 июня.

Сообщается, что если каталонцы уладят проблемы с регистрацией, то Роберто заключит новый контракт с «Барсой».

Интерес к хавбеку также проявляют «Интер» и «Жирона».

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Серхи Роберто
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