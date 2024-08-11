Серхи Роберто сообщил об уходе из «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто в социальных сетях сообщил об уходе клуба и поблагодарил фанатов за поддержку.
«Куллерс (фанаты «Барсы»), пришло время поблагодарить вас за весть путь, который мы прошли вместе. Да здравствует «Барселона», навсегда!» — написал футболист под прощальным видео.
С 1 июля футболист является свободным агентом, однако все это время он находился в расположении «Барселоны», надеясь на то, что ему будет предложен новый контракт.
В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. Его трансферная стоимость — 2,5 миллиона евро.
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|Реал
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2
|Барселона
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|0
|0-0
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3
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Вильярреал
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|0
|0
|0-0
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9
|Валенсия
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Алавес
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|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
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|0
|0
|0-0
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12
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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