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Сегодня, 20:45

Серхи Роберто подпишет новый контракт с «Барселоной» по схеме «1+1»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время продлит контракт с клубом. На следующей неделе стороны официально заключат новый трудовой договор, сообщает Sport.es.

Речь идет о краткосрочном контракте, рассчитанном на один год. Также сделка предусматривает пункт автоматического продления еще на один сезон — опция будет активирована при достижении игроком определенного количества сыгранных матчей.

Серхи Роберто выступает за каталонскую команду с 2013 года.

В текущем сезоне 31-летний испанец провел за сине-гранатовых 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Серхи Роберто
ФК Барселона
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 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
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 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
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 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
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24.02 23:00
Эльче – Бетис
 - : -
25.02 16:00
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 - : -
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Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
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Севилья – Осасуна
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Вильярреал – Хетафе
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 15
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Карим Бензема

Реал

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Эспаньол

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Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

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Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

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 12 3 1
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 18 2 3
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