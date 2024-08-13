Серхи Роберто не смог сдержать слез во время церемонии, посвященной уходу из «Барселоны»
Полузащитник Серхи Роберто не смог сдержать слез во время прощания с партнерами по «Барселоне».
11 августа 32-летний испанец объявил, что не будет подписывать новый контракт с клубом. На церемонии, появященной уходу игрока, в числе прочих присутствовали экс-игроки каталонцев Карлес Пуйоль, Хави, Жерар Пике и Хуан Карлос Унсуэ.
«Мне бы хотелось попрощаться на поле, но я всегда буду благодарен за вашу поддержку и за те требования , которые заставили меня стать тем игроком, которым я являюсь. Я сохраню вас в своем сердце. Кто бы мог подумать, что я выиграю 25 титулов и проведу 373 матча? «Барса» всегда будет клубом всей моей жизни. Уверен, что наши пути еще пересекутся», — цитирует Роберто испанский Mundo Deportivo.
Серхи Роберто является воспитанником «Барселоны», за главную команду он выступал с 2011 года. В составе клуба полузащитник стал 7-кратным чемпионом Испании, 6-кратным обладателем национального Кубка и 2 раза выиграл Лигу чемпионов.
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|Реал
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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12
|Хетафе
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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|0-0
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
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