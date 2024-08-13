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Серхи Роберто не смог сдержать слез во время церемонии, посвященной уходу из «Барселоны»

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Полузащитник Серхи Роберто не смог сдержать слез во время прощания с партнерами по «Барселоне».

11 августа 32-летний испанец объявил, что не будет подписывать новый контракт с клубом. На церемонии, появященной уходу игрока, в числе прочих присутствовали экс-игроки каталонцев Карлес Пуйоль, Хави, Жерар Пике и Хуан Карлос Унсуэ.

«Мне бы хотелось попрощаться на поле, но я всегда буду благодарен за вашу поддержку и за те требования , которые заставили меня стать тем игроком, которым я являюсь. Я сохраню вас в своем сердце. Кто бы мог подумать, что я выиграю 25 титулов и проведу 373 матча? «Барса» всегда будет клубом всей моей жизни. Уверен, что наши пути еще пересекутся», — цитирует Роберто испанский Mundo Deportivo.

Серхи Роберто является воспитанником «Барселоны», за главную команду он выступал с 2011 года. В составе клуба полузащитник стал 7-кратным чемпионом Испании, 6-кратным обладателем национального Кубка и 2 раза выиграл Лигу чемпионов.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20240813/1002297913/tormento.html
Серхи Роберто
ФК Барселона
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