Серхи Роберто может продлить контракт с «Барселоной»
«Барселона» и Серхи Роберто договорились о новом контракте, сообщает Marca.
По данным источника, соглашение будет заключено на следующей неделе. Футболист готов пойти на существенное сокращение зарплаты.
Роберто родился в Каталонии и является воспитанником футбольной академии «Барселоны». В составе основной команды 29-летний испанец играет с 2010 года. Нынешний контракт Роберто рассчитан до лета 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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