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Юран — о требовании «Барсы» к Хави вернуть iPhone и iPad: «У меня тоже забирали телефон с SIM-картой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Юран прокомментировал ситуацию между «Барселоной» и экс-главным тренером Хави.

Каталонский клуб потребовал от специалиста вернуть мобильный телефон и планшет продукции Apple.

«Когда клуб приобретает тренеру по контракту телефон или компьютер, конечно, их нужно вернуть. Это же собственность клуба. Ничего странного и криминального, что у Хави попросили вернуть определенные вещи. Была бы машина, квартира — тоже нужно было бы вернуть. Ничего удивительного нет. Я десять лет играл в Европе, и если что-то предоставляли по контракту, нужно было вернуть. В Германии или Англии у меня тоже забирали телефон с SIM-картой. Что-то оставляли», — приводит слова Юрана Legalbet.

Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» обратилось к Хави с просьбой вернуть iPhone и iPad, которые клуб предоставил ему и его тренерскому штабу для личного использования. Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года по май 2024-го. Под его руководством каталонцы выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.

Источник: Legalbet
Сергей Юран
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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 Реал 9 6 3 0 19-6 21
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 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
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7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
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 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
10
 Жирона 9 3 3 3 11-12 12
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 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
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