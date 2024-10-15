Юран — о требовании «Барсы» к Хави вернуть iPhone и iPad: «У меня тоже забирали телефон с SIM-картой»

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал ситуацию между «Барселоной» и экс-главным тренером Хави.

Каталонский клуб потребовал от специалиста вернуть мобильный телефон и планшет продукции Apple.

«Когда клуб приобретает тренеру по контракту телефон или компьютер, конечно, их нужно вернуть. Это же собственность клуба. Ничего странного и криминального, что у Хави попросили вернуть определенные вещи. Была бы машина, квартира — тоже нужно было бы вернуть. Ничего удивительного нет. Я десять лет играл в Европе, и если что-то предоставляли по контракту, нужно было вернуть. В Германии или Англии у меня тоже забирали телефон с SIM-картой. Что-то оставляли», — приводит слова Юрана Legalbet.

Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» обратилось к Хави с просьбой вернуть iPhone и iPad, которые клуб предоставил ему и его тренерскому штабу для личного использования. Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года по май 2024-го. Под его руководством каталонцы выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.