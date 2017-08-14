Сергей Хусаинов: "Роналду удалили из-за его апелляции после падения"

Известный отечественный арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судей в первом матче Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" (3:1), в ходе которого Криштиану Роналду был удален и в последствии дисквалифицирован на пять матчей.

– В игровой ситуации с удалением Роналду все упирается в дисциплину, – заявил Хусаинов. – И арбитр принял решение не по падению, а по апелляции – реакции португальца на неназначенный пенальти. Молодой арбитр – все понятно.

– Это же был его первый серьезный матч?

– На уровне класико – да, в Испании хватает судей. Когда судья впервые выходит на такой принципиальный матч, он не хочет предоставлять никому льгот. Криштиану упал без посторонней помощи. Мог встать и играть дальше, но все решили демонстративные взмахивания руками португальца. Несолидно для футболистов такого уровня. Повлияли и околофутбольные слухи – что он поймал звезду, уклонялся от налогов, угрожал уйти из "Реала".

– Напрашивается параллель с Игорем Федотовым?

– Сравнение не в пользу россиянина. Испанский коллега судил так, как предписано правилами игры, не обращая внимания на титулы, ни на цвет формы. Большую часть игры можно провести великолепно, подвести может всего один момент – выход Лунева из ворот и умышленная игра на перехват (рукой, вне штрафной площадки. – Прим. "СЭ"). Вспомните скандальный матч "Зенит" – "Спартак", когда Кришито схватил спартаковца. Это видел весь мир, а потом начали списывать, и зенитовцы забили. Ни в какие рамки не вписывается. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей за толчок арбитра//

"Реал" подаст апелляцию на дисквалификацию Криштиану Роналду