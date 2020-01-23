Середняк сегунды «Мирандес» выбил «Сельту» из Кубка Испании

Клуб сегунды «Мирандес» вышел в 1/8 финала Кубка Испании. В игре 1/16 финала клуб в дополнительное время одолел «Сельту» (2:1). В другой встрече «Леганес» взял верх над «Эбро».

Кубок Испании

1/16 финала

«Эбро» — «Леганес» — 0:1 (0:1)

Гол: Сильва, 44.

«Леганес»: Сориано, Росалес, Сильва, Бустинса, Тарин, Мурид (Оскар Родригес, 59), Рубен Перес, Эрасо, Каррильо, Брэйтуэйт, Руибаль (Наварро, 87).

Предупреждения: Мурид, 18. Эрасо, 79.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

23 января. Сарагоса. Стадион «Педро Санчо».

«Мирандес» — «Сельта» — 2:1 д.в. (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Айяс, 28 — с пенальти (1:0). Систо, 74 (1:1). Санчес, 114 (2:1).

Нереализованный пенальти: Рей (М), 112 (вратарь)

«Сельта»: Альварес, Араухо, Васкес, Айду, Саэнс, Фонтан (Оласа, 105+2), Суарес, Шейх (Аспас, 67), Мендес (Рафинья, 73), Фернандес, Эрнандес (Систо, 57).

Предупреждения: Мендес, 28. Саэнс, 56. Фонтан, 100. Аспас, 111.

Удаление: Рафинья (С), 111.

Судья: Мартинес Мунуэра.

23 января. Миранда-де-Эбро. Стадион «Андува».