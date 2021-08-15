Серджи Роберто прокомментировал уход Месси из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто высказался по поводу ухода форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Все изменится. У нас был лучший футболист мира, все атаки строились через него. Он забивал по 40 голов. Он был повсюду. Мы хорошо взаимодействовали.

Теперь нам нужно объединиться еще больше, чем когда-либо. Надо играть компактнее, вместе прессинговать. У нас хороший состав, я убежден, что он лучший в мире», — цитирует La Vanguardia.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 10 августа стало известно, что «ПСЖ» заключил контракт с аргентинцем на два года с опцией продления еще на один сезон.